"Пассажиры могут сдать "невозвратные" билеты для поездок по 1 июня включительно по аналогии с обычными проездными документами", — говорится в сообщении РЖД.

Вернуть деньги за билеты по невозвратному тарифу в случае отказа от поездки можно как в ж/д кассах, так и онлайн. Сбор за возврат неиспользованных проездных документов взиматься не будет.

Пассажиры, находящиеся на данный момент на карантине, могут вернуть полную стоимость как обычных, так и "невозвратных" билетов в претензионный порядке, предъявив в кассах листок нетрудоспособности с кодом "03" или справку из медицинского учреждения, отмечает компания.

Ранее РЖД предоставили пассажирам поездов дальнего следования возможность вернуть стоимость "невозвратных" билетов в случае отказа от поездки с 14 марта по 10 апреля.

Как сообщалось, АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) открыла продажу невозвратных ж/д билетов в поезда дальнего следования год назад. Билеты по невозвратному тарифу доступны в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов. На поездки в плацкартных и общих вагонах (так называемый регулируемый сегмент), а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется.