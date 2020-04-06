"Большое количество людей посетило популярные туристические места по всему Китаю в выходные. В частности, количество гостей горного парка в провинции Аньхой было столь высоко, что его руководство уже в 7:48 утра объявило о превышении дневного лимита в 20 тысяч человек", — пишет портал.

Тем временем в Шанхае туристы и уличные торговцы вновь вернулись на популярную набережную Вайтань, которая несколько недель была безлюдной. Некоторые рестораны вновь заработали. Аналогичная ситуация сложилась и в Пекине, где местные жители стекались в парки и другие общественные места после долгих недель в домашней изоляции.

"Несмотря на то, что пик эпидемии в Китае пройден, и правительство постепенно снимает ограничения, китайские медики призывают общественность соблюдать осторожность. Они опасаются, что может произойти вторая волна эпидемии, если в толпах людей окажутся бессимптомные носители коронавируса", — отмечает CNN.

На пике эпидемии в КНР ежедневно фиксировали тысячи новых случаев коронавируса, однако после жесткого карантина темпы заражения значительно снизились. В понедельник Китай сообщил лишь о 39 новых случаях заболевания, и все они были завозными. В Гонконге за последние две недели число больных коронавирусом выросло с 317 до почти 900 из-за возвращения экспатов из Европы и Великобритании.

Ранее в марте в Шанхае вновь открылись главные достопримечательности после того, как эпидемия коронавируса пошла на спад. В частности, заработали Шанхайский парк диких животных, ботанический сад, городской пляж и Шанхайская башня. Однако спустя всего 10 дней аттракционы решили вновь закрыть, опасаясь распространения коронавируса.