"В регионе на самоизоляцию будут направлять не только граждан, вернувшихся из зарубежных стран, но и тех, кто прибыл из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители Кубани будут направляться на домашнюю изоляцию, а граждане, проживающие в других регионах, — в пункты обсервации на срок 14 календарных дней со дня прибытия", — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что правило вводится с 00:00 мск 7 апреля в соответствие с постановлением №9 главного санитарного врача по Краснодарского краю.

По состоянию на понедельник, количество зараженных коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае достигло 50 человек. Пять пациентов — в тяжелом состоянии, девять человек уже выписаны из больниц.