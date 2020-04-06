"42 гражданина России уже выехали из Минска в отдельном вагоне поезда Калининград — Москва — это крайний поезд данного маршрута, который проходил через территорию республики до введения ограничений на пассажирские железнодорожные перевозки, обоснованно и вынужденно принятые правительством России в условиях противодействия распространению коронавируса", — процитировали в пресс-службе посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

Посол подчеркнул, что прибытие граждан Белоруссии и России стало "итогом взаимодействия белорусской и российской сторон — посольства России во взаимодействии с МИД республики, авиакомпанией "Белавиа", банком ВТБ (Беларусь)". "На борту были 57 граждан Беларуси и 42 россиянина", — уточнил Мезенцев.

Между тем, он отметил, что изначально планировалось доставить в Минск более 100 белорусов. Однако из-за того, что перемещение между штатами на территории Индии крайне затруднено из-за борьбы с COVID-19, не все, кто хотел вылететь этим рейсом, смогли добраться до аэропорта, пояснил Мезенцев.

Этим же рейсом в Минск прибыли несколько граждан Украины и один сотрудник МИД Таджикистана, приступивший к работе в посольстве этой страны в Белоруссии, добавил он.