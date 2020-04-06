"У нас возник серьезный ажиотаж с возвращением на родину, и мы столкнулись с проблемой приоритизации. Где-то 10-20 человек осталось, где-то сотни-тысячи. Где-то люди живут годами и решили вернуться в нашу страну, понимая, что у нас лучше эпидемиологическая ситуация. Многие уехали в турпоездки, кто-то с детьми. Еще важно учитывать, что наша задача – привезти и вернуть наших граждан в тот регион, город, где они живут сейчас. Чтобы минимизировать риски заражения теми, кто возвращается", — сказал он в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

По словам Шадаева, часть данных были собраны МИД РФ через консульские учреждения, но они оказались неполными. Поэтому правительство приняло решение запустить на едином портале госуслуг специальную форму для желающих вернуться, чтобы понять, откуда в первую очередь ставить рейсы, а также дать людям возможность получить финансовую помощь.

"26 тысяч человек оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или получения финансовой помощи. Чтобы их оповестить, мы попросили наших операторов связи "большой четверки" и всем абонентам в роуминге в пятницу в 0:00 пришла смс, что временно приостановлено авиасообщение, просим заполнить форму для возврата в страну. Плюс сделали рассылку через портал госуслуг", — рассказал Шадаев.

Он подчеркнул, что все полученные сведения проверяются. "Человек предоставляет данные российского паспорта, загранпаспорта, адрес местожительства — места, где он планирует пребывать, когда вернется. Это все автоматически проверяется, целый набор ведомств в этом участвует. Это значительно облегчает процесс возврата и перечисления финансовой помощи", — добавил чиновник.

В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что с 4 апреля будут временно приостановлены рейсы, организуемые для вывоза на родину россиян, застрявших за рубежом из-за прекращения авиасообщения. Утром 6 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что график новых вывозных рейсов будет сформирован уже в понедельник, и в этот же день вылетят первые самолеты. Кроме того, правительство приняло положении о выделении через МИД РФ помощи в размере 2,4 тыс. рублей в сутки застрявшим за рубежом, если у них есть обратные билеты в период с 16 марта по 31 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что за рубежом могут находиться около 35 тыс. граждан России, желающих вернуться.