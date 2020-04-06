"На сегодняшний день в санаториях Кисловодска приостановлено бронирование. На апрель было забронировано более 11 тысяч мест, на май — более 8,5 тысяч. Все эти брони полностью отменены. Последний отдыхающий уедет из Кисловодска 16 апреля", — сказал начальник управления по курорту и туризму Владимир Секирский, слова которого цитирует пресс-служба.

В мэрии отметили, что 30 марта в санаториях Кисловодска оставалось 4577 человек и еще 141 человек — в гостиничных комплексах.

"В связи с постановлением Михаила Мишустина о закрытии санаторно-курортного комплекса до 1 июня, на 6 апреля в Кисловодске осталось 784 человека в здравницах и 32 человека в гостиницах", — говорится в сообщении.

Кисловолск является одним из самых популярных курортных городов в агломерации Кавказские Минеральные Воды (Ставропольский край).