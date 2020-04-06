Кроме того, с 7 апреля также временно отменяется движение поездов дальнего следования на полигоне СКЖД.

В частности, отменяются поезда N381/382 Грозный-Москва, N301/302 Грозный-Волгоград, N213/214 Саратов — Ростов-на-Дону.

Изменена также и периодичность курсирования поездов. В частности, поезд N641/642 Ростов-на-Дону — Адлер теперь будет отправляться по четным числам, в обратном направлении — по нечетным; поезд N643/644 Кисловодск — Адлер будет отправляться из Кисловодска по нечетным числам, из Адлера — по четным; N061/062 Нальчик — Москва будет отправляться с конечных станций по нечетным числам; N601/602 Адлер-Ставрополь с 28 апреля из Адлера и 29 апреля из Ставрополя станет курсировать 1 раз в 4 дня.

"Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Холдинг "РЖД" отмечает значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании. Так, с 21 марта текущего года наблюдается более чем 50%-ное снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО "РЖД" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возврат проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в пять раз выше прошлого года, а на май — более чем в три раза. Количество проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май — менее 60% от уровня прошлого года", — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест. Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные на отмененные поезда.

"При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг "РЖД" незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости — увеличит предложение для пассажиров", — говорится в пресс-релизе.