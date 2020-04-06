Режим ЧС будет действовать до 6 мая, помимо Токио, в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока.

В частности, будут закрыты рестораны, караоке, залы игровых автоматов, рекреационные зоны. Продовольственные магазины, банки, больницы и другие предприятия общественной важности продолжат работу.

Кроме этого, премьер пообещал выделить примерно 1 трлн иен (примерно $9,15 млрд) с целью нивелировать ущерб, нанесенный японской экономике пандемией коронавируса.

Jiji подчеркивает, что подобное объявление режима ЧС в Японии является беспрецедентным. Агентство уточняет, что режим ЧС мог быть объявлен только после того, как правительство обсудило его с консультативной группой, состоящей из экспертов в области медицины и общественного здравоохранения.

По данным на воскресенье число людей с новым типом коронавируса в Японии составляло 4 563 человека. Среди них около 700 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, 104 человека скончались.