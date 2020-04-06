"С 00:00 часов сегодняшнего дня мы ввели обязанность для лиц, прибывающих из Санкт-Петербурга и Москвы, пройти 14-дневную самоизоляцию, точно так же, как и для тех, кто прибывает из-за рубежа. Это решение согласовано с Роспотребнадзором и государственной Думой, оно правильное, учитывая, что на сегодня большее число заболевших зафиксировано в Москве", — сказал Усс в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил, что в Красноярском крае действует ограничение на продажу спиртных напитков в определенные часы. "В этом смысле Красноярский край не является исключением, но какого-то "сухого закона" на территории края не действует", — отметил он.