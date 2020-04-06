В пятницу, 3 апреля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что малый и средний бизнес получит отсрочку по арендным платежам не только за государственную недвижимость, но и за коммерческие помещения.

"Заявленные правительством нововведения не помогут туркомпаниям, поскольку предложенная мера затянет их в долги и приведет к банкротству. В условиях нынешнего кризиса, который закончится не через 3-5 месяцев, а не ранее, чем через год, накопившиеся долги за время отсрочки платежей за аренду, выплачивать турагентам будет просто нечем", — считают в ассоциации.

Как отметили в АТОР, даже если границы откроют летом, туристы не начнут массово покупать зарубежные туры. К тому же на многих государственных предприятиях сотрудников уже негласно предупредили о нежелательности зарубежных поездок в этом году. Таким образом, турбизнес не досчитается как минимум 50% от объемов турпотока прошлого года.

"Долги накопятся не только за аренду помещения, но и по налоговым платежам, а также по займам для выплат зарплат сотрудникам. Кроме того, меры поддержки, которые уже утверждены – отсрочка налоговых платежей, за исключением НДС, отсрочка страховых взносов для микропредприятий и две кредитные программы (отсрочка платежей по кредитам на полгода и беспроцентные займы для выплат зарплат сотрудникам) также не работают для турбизнеса. Поэтому туркомпании ждут от правительства более кардинальной помощи", — пояснили в ассоциации.

Как считают в АТОР, в сложившейся ситуации поможет заморозка всех платежей – аренды, налогов и др., то есть полноценные кредитные, налоговые и арендные каникулы. Также турбизнес считает необходимым ввести компенсации на выплаты заработных плат сотрудникам, поскольку в этой сфере не существует понятия "удаленная работа".

"В реальности удаленная работа турагентств сейчас сводится к работе с возражениями, аннуляциями и сбором документов. В целом же турагенты просто сидят дома и занимаются своими делами. Продаж нет – нет работы, нет работы – нет дохода", — рассказали в ассоциации.

Согласно инициативе правительства, турфирмы в течение полугода должны будут платить аренду в зависимости от своих фактических доходов. Накопленную ранее задолженность они смогут погасить в течение года в рассрочку. Что касается собственников помещений, то правительство рекомендует властям регионов предоставить им скидку по налогу на имущество.