"Пандемия коронавируса обрушила туризм во всем мире, в том числе и в Венеции. Обычно заполненный туристами город пустует, его лагуны не рассекают гондолы. Чтобы поддержать туризм, власти приняли решение отказаться от налога на въезд для путешественников как минимум до конца 2020 года", — пишет портал.

Налог на въезд планировалось ввести в Венеции с 1 июля 2020 года. Предполагалось, что он коснется туристов, прибывающих в город в рамках однодневной экскурсии или же на несколько дней на самолетах, круизных лайнерах, автобусах и другим транспортом. Размер налога должен был варьироваться в зависимости от сезона. Так, с ноября по апрель сбор составил бы 3 евро, с мая по октябрь – 8 евро, а в летние выходные и в период карнавала – 10 евро.

"По прогнозам Венецию в этом году посетит наименьшее число туристов за 60 лет. В то же время, власти уверены в восстановлении турпотока и рассчитывают, что туризм станет более качественным", — отмечает портал.

Венеция принимает до 30 млн туристов ежегодно при том, что в городе проживают всего 55 тысяч человек. Власти продолжительное время боролись с овертуризмом, однако турпоток сильно снизился после того, как в ноябре 2019 года в город пришло рекордное наводнение, из-за которого пострадали культурные объекты. И упал до нуля, когда в начале марта вся Италия ушла в полную изоляцию из-за эпидемии коронавируса.