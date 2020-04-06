Германский институт Коха классифицировал Нидерланды как "международную зону риска" для дальнейшего распространения CОVID-19, и министр внутренних дел Хорст Зеехофер, как ожидается, примет в понедельник решение, закрывать или нет границу с королевством, сообщили нидерландские СМИ.

По оценке института Коха, в Нидерландах имеет место постоянная передача вируса от человека к человеку.

Ранее к "международной зоне риска" были причислены соседние Австрия и Франция, с которыми правительство ФРГ ограничило трансграничное сообщение. На границе продолжили работать крупные пропускные пункты, но проверки и контроль на них был ужесточен. Такой же режим может быть введен и на границе с Нидерландами.

В этом случае проезд через границу разрешат возвращающимся гражданам Германии, а также жителям других стран, которые представят доказательства, что они работают в ФРГ. Пересекать границу разрешат также в случае транзита, смерти членов семьи и посещения врачей, отмечает издание NL.Nimes.

Но даже если граница не будет перекрыта, объявление институтом Коха страны зоной риска означает, что прибывающим оттуда людям по германским законам запрещено посещать общественные здания, включая больницы и дома престарелых, сообщает нидерландское издание.

В список стран, объявленных институтом зонами риска, также вошли США, Швейцария, Великобритания, Италия, Испания и Иран.