Он отметил, что на прошлой неделе были выявлены случаи, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.

"Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными", — сказал Мишустин.

"Любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые были введены президентом и федеральным правительством", — отметил он.

По его словам, именно об этом президент Владимир Путин говорил на совещании с членами Совета безопасности РФ. "Он особо подчеркнул, что во время карантина нельзя везде применять одинаковые меры, и без основания подрывать экономическую деятельность", — заявил Мишустин.

Он напомнил, что Путин своим указом дал главам субъектов РФ дополнительные полномочия, чтобы каждый из них мог определить наиболее оптимальный на конкретной территории режим ограничительных мероприятий. "В целом большинство руководителей субъектов справилось с этой работой", — уточнил Мишустин.

"В большинстве субъектов Федерации приняты меры повышенной готовности. Хочу поблагодарить всех наших граждан, кто с пониманием относится к введению самоизоляции и ответственно ее соблюдает", — сказал премьер.