В соответствии с документом, российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции, положена материальная поддержка в размере 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день.

"Расходы на оказание помощи осуществляются за счет бюджетных ассигнований, выделенных министерству иностранных дел Российской Федерации на указанные цели", — говорится в документе.

При этом получить ее можно будет только при наличии обратных билетов в Россию на даты с 16 марта по 31 мая 2020 г. Помощь оказывается начиная с даты, указанной в билете.

В свою очередь помощь россиянам, у которых нет обратных билетов на эти сроки, будет оказываться в соответствии с постановлением правительства РФ от 31 мая 2010 г. № 370 "Об утверждении положения о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам России, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию".

Заявление на оказание материальной поддержки необходимо заполнить на портале Госуслуг. При рассмотрении заявления будет проверяться достоверность указанных в нем фактов и выясняться обстоятельства пребывания заявителя на территории иностранного государства. Решение по нему будет принято в течение суток. Деньги будут перечислены на банковский счет заявителя, открытый в рублях.

Заявитель должен получить ответ по смс или посредством электронной почты. Таким же способом заявитель будет проинформирован о дате и времени прибытия рейса для вывоза россиян.

В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что с 4 апреля будут приостановлены рейсы, организуемые для вывоза на родину россиян, застрявших за рубежом из-за прекращения авиасообщения. Однако утром 6 апреля Мишустин заявил, что график новых вывозных рейсов будет сформирован уже в понедельник, и в этот же день вылетят первые самолеты.