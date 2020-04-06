"Прибывшим из Москвы предписывается пройти на 14-дневную самоизоляцию", — сообщил журналистам глава региона Олег Кожемяко. Видеозапись комментария предоставила журналистам пресс-служба правительства края.

Кожемяко отметил, что количество рейсов из Москвы сокращено с трех до одного в день на период до 30 апреля.

Для тех, кто не сможет самоизолироваться на 14 суток дома, предоставят места в обсерваторах, которые созданы на базе гостиниц и санаториев.

Эта мера предосторожности, по словам главы края, необходима для того, чтобы обезопасить окружающих во время распространения коронавирусной инфекции

"Потому что в самолетах летят иностранные гости, в том числе из соседнего государства, мы переправляем их сейчас через границу и получаем оттуда данные о выявлении заболевших", — пояснил Кожемяко.

Как сообщалось, со ссылкой на Генконсульство России в Харбине (КНР), коронавирус выявлен у 20 граждан Китая, возвращавшихся на родину из Москвы через Владивосток в период с 30 марта по 3 апреля.

Эвакуация китайских граждан на родину ведется в Приморье ежедневно.

В крае выявлено восемь случаев заболевания коронавирусом, два пациента выписаны из больницы, один умер.