"Аэрофлот" сообщает, что до 30 апреля будут закрыты для посещения офисы продаж в Москве по адресам: ул. Коровий Вал, д. 7 стр. 1; ул. Петровка, д. 20/1; Фрунзенская набережная, д. 4. Также закрыты офисы продаж в терминалах С, D, Е аэропорта "Шереметьево", — говорится в сообщении компании.

Остальные четыре офиса продолжат работать в обычном режиме. С 9:00 до 20:30 с понедельника по субботу и с 9:00 до 16:30 по воскресеньям будут открыты офисы на ул. Арбат, д. 10 и 1-й Тверской-Ямской ул., д. 32. Офисы в терминалах B и F "Шереметьево" продолжают работать круглосуточно.

"Аэрофлот" рекомендует пассажирам воздержаться от личного посещения офисов продаж. По всем вопросам просит обращаться в контакт-центр и через форму обратной связи на сайте компании.