Правительство РФ приняло соответствующее постановление, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

"Из-за коронавируса граждане не смогли посетить мероприятия, на которые уже купили билеты. Организаторы должны предложить им какую-то альтернативу, например, пригласить на другое мероприятие после того, как страна снова начнет жить в нормальном ритме. Либо вернуть средства, если человека не устроит этот вариант", — сказал Мишустин.

Он пояснил, что для этого необходимо будет подать заявление на возврат средств или через кассу, когда они откроются, или через интернет, если билет покупался онлайн.

"Соответствующее постановление правительства подписано", — подчеркнул премьер.