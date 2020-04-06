"В соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру, и они будут сегодня осуществлены", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, информация о таких рейсах будет публиковаться на портале Стопкоронавирус.РФ на основании поданных заявлений.

Первые средства для поддержки граждан РФ, оказавшихся за рубежом, начнут поступать уже сегодня, сообщил также он.

"В первую очередь, выделяемые средства пойдут на оплату как раз временного размещения наших граждан на территории иностранных государств, потому что не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно. Конечно, таким людям нужна экстренная помощь. Наши посольства и консульства за рубежом готовы ее оказать. Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления, и первые средства начнут поступать уже сегодня", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что правительство "довело до министерства иностранных дел 500 млн рублей" на эти цели.

По словам Мишустина, "многие страны сейчас идут навстречу гражданам другим государств на их территории, в том числе продлевают им визы".

"Правительство Российской Федерации оказывает аналогичную поддержку всем, кто остался в России и не может пока вернуться к себе домой, и мы рассчитываем на понимание в этом вопросе со стороны наших иностранных партнеров", — заявил премьер РФ.