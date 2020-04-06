"Хочу подчеркнуть — Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. МЫ никогда не оставляем наших людей. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы и отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет вернулся домой", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

По его словам, "для этого надо только подать заявление на портале Госуслуг".

Вместе с тем Мишустин отметил, что "оперативный штаб столкнулся с большим количеством случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись, и самолеты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь на них, попасть туда не могли".

В связи с этим он обратился ко всем россиянам, которые сейчас находятся за рубежом, с просьбой отнестись к этому более ответственно.

"Пишите заявления, только если вам действительно необходимо вернуться домой именно сейчас", — сказал Мишустин.

"Полная и объективная информация позволит нам четко организовать работу и быстрее вернуть вас на родину. Правительство прикладывает для этого все усилия", — подчеркнул он.