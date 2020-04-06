"Мы не можем остаться в стороне, рассчитывая только лишь на помощь из Москвы. Наша общая задача — помочь бизнесу пережить непростые времена, по максимуму сохранить рабочие места. Мы понимаем, что в любом случае экономика понесет потери, но мы должны максимально их минимизировать", — сказал глава республики Алексей Цыденов, открывая заседание штаба.

Так, принято решение о том, что правительство республики компенсирует затраты на аренду помещений туроператорам в размере 80% от стоимости аренды, но не более 400 рублей за кв. м, начиная с 1 марта по 1 сентября 2020 года.

Кроме того, будет оказана финансовая поддержка городскому общественному транспорту, а также междугородним маршрутным такси. В ходе заседания сообщалось, что в сфере городских перевозок задействовано около 1,5 тыс. человек, в период режима самоизоляции количество выходящих на маршрут автобусов сократилось с 1 тыс. до 324 маршруток. С учетом ограничений наполняемость автобусов невысокая, а затраты на топливо и на обслуживание остались на прежнем уровне.

"Решением главы Бурятии на каждый простаивающий автобус, а также на автобус, выходящий на маршрут и имеющий неполную загрузку, будет предоставлена субсидия. Такая поддержка будет действовать с 1 по 30 апреля. Минтрансу республики поручено рассчитать совместно с районами размер субсидирования междугороднего общественного транспорта", — отмечает пресс-служба.

Арендаторы республиканского и муниципального имущества получат освобождение от уплаты аренды сроком на полгода, начиная с 1 марта.

Для поддержки предприятий торговли из непродовольственного сектора, сферы услуг и общепита принято решение обнулить налог на недвижимое имущество на 2020 год для административно-деловых, торговых центров при условии предоставления льготных условий для арендаторов, субъектов МСП.

Частные детские сады, вынужденные приостановить свою деятельность, продолжат получать субсидии на присмотр и уход за детьми из расчета 10 тыс. рублей на ребенка даже в отсутствии детей.

Согласно принятым решениям, безработным гражданам, открывшим собственное дело за счет господдержки, будут выплачивать дополнительно 60 тыс. рублей за создание дополнительного рабочего места для трудоустройства безработных.

Как сообщалось, в своем обращении 26 марта президент РФ Владимир Путин объявил о введении целого комплекса социальных и экономических мер, которые предпримет государство для поддержки граждан и бизнеса в условиях ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Президент особо отметил, что в нынешних условиях необходимо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. В частности, увеличить пособие по безработице до уровня минимальной оплаты труда.