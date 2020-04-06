"Потери игроков рынка будут напрямую зависеть от доли иностранных пассажиров и могут варьироваться от 40% до 90% от оборота для некоторых из круизных компаний", — сообщил топ-менеджер "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что "Водоходъ" исторически силен своим круизным предложением на внутреннем рынке, что должно помочь компании более гладко пройти через "бурю".

"Придется "затянуть пояса", скорректировать часть наших проектов развития на будущее", — отметил он.

По словам топ-менеджера, "Водоходъ" сдвинул сроки начала пассажирской навигации 2020 года, традиционно стартующей в конце апреля — начале мая. "В этом году мы сдвинули начало навигации на 1 июня, следуя поручению правительства РФ от 27 марта 2020 года, которое ограничивает бронирование, прием и размещение туристов в период до 1 июня 2020 года из-за сложной эпидемиологической обстановки", — отметил он.

"При этом мы не останавливали подготовку к навигации, наш флот, экипажи готовы отправиться и ранее, если представится такая возможность", — добавил Багаутдинов.

Российская палата судоходства (РПС) направила в Минтранс предложения о поддержке круизных судоходных компаний, оказавшихся "в критической ситуации" из-за коронавируса, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма. "В зависимости от длительности и масштабов пандемии в 2020 году не исключена полная остановка круизной навигации на внутренних водных путях. Тогда потери доходов в круизном сегменте превысят 15,5 млрд руб., а убытки — 5 млрд руб., и это без учета возможных требований возврата средств и штрафов", — сообщает в письме президент РПС Алексей Клявин. По данным газеты, РПС предлагает срочно признать распространение инфекции форс-мажором для круизного судоходства, ввести налоговые каникулы по оплате НДС, установить мораторий на уплату неналоговых платежей в навигацию 2020 года и выделить субсидии из бюджета. Кроме того, в РПС считают необходимым субсидировать процентные ставки по кредитам, ввести мораторий на банкротство судоходных компаний-туроператоров и ускорить возмещение акцизов на топливо.