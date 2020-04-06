Соответствующее постановление, подписанное 3 апреля премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

В частности, в перечень вошли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Список таких отраслей в настоящий момент проходит доработку, говорил в субботу глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, отмечая, что в него может войти непродовольственная розница.

"Есть обращения по поводу перечня пострадавших отраслей, куда у нас не вошла непродовольственная розница, а мы понимаем, что она оказалась в очень серьезном состоянии. Тоже этот вопрос сейчас обсуждается внутри органов власти, будем вносить в правительство в ближайшее время", — сказал министр в ходе онлайн-выступления в бизнес-школе "Сколково".

Ранее в Минэкономразвития поясняли, что, согласно поручению президента России Владимира Путина, этим отраслям будет оказана, в частности, следующая помощь: шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС); на шесть месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий; на шесть месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства; дополнительные мер обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование; на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий; отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество; расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%; мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.