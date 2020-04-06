В обращении АТОР напоминает о миллиардных убытках туроператоров от закрытия всех направлений и просит правительство рассмотреть европейский опыт поддержки отрасли. В частности, по данным ассоциации, в Германии власти предоставили туроператорам и авиакомпаниям право на отсрочку до 1 января 2022 года выплат за аннулированные из-за пандемии коронавируса туры и авиабилеты. Правительство Франции установило 18-месячный срок, в течение которого туроператоры имеют право рассчитаться с потребителями за аннулированные туры.

В АТОР подчеркивают, что введение аналогичной меры необходимо и российским туркомпаниям, т.к. только перенос сроков тура позволит туроператорам запустить работу после восстановления туристических направлений, а также поможет запуску предприятиям из сопутствующих отраслей – гостиницам, объектам питания, музеям и другим организациям, чьи услуги включены в туристский продукт.

"Ситуация с коронавирусом пришлась на период, когда туроператоры активно готовились к летнему сезону, внося значительные средства за размещение и перевозку своим партнерам. Это мировая практика организованного туризма, и сегодня партнеры туроператоров подтверждают готовность оказать оплаченные услуги после нормализации эпидемиологической обстановки. Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие – неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура", — подчеркивается в обращении.

В связи с этим АТОР просит правительство утвердить право туроператора на отсрочку до 2022 года выплат за аннулированные пакетные туры и отдельные туристские услуги – так, чтобы в течение этого срока турист имел право выбрать на сумму своего первоначального платежа любой тур или услугу из ассортимента туроператора.

"Фактически туристу будет предложен на этот срок депозитный сертификат, подтверждающий сохранение его средств у туроператора и возможность их использования в определенный период времени", — уточнили в АТОР.

Россия с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами, за исключением вывозных рейсов, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также с 28 марта по 1 июня приостановлена деятельность объектов размещения на всей территории страны. Ранее АТОР заявляла о суммарных убытках туроператоров от остановки продаж туров по всем направлениям и необходимости возврата денег туристам в размере 37 млрд рублей.