"В связи с тем, что 15 апреля в соответствии с новым указом президента совпадает с нерабочим днем, срок представления туроператорами финансовой отчетности за 2019 год, а также отчетности, предусмотренной ст. 17.7 закона "Об основах туристской деятельности в России" (для туроператоров осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма), переносится на 6 мая 2020 года", — говорится в сообщении ведомства.

При этом туроператорам, срок действия финансового обеспечения ответственности которых заканчивается в мае-июне 2020 года, в целях подтверждения намерения представления финансового обеспечения на новый срок, допускается направление в Ростуризм скан-копий необходимых документов (их перечень размещен на сайте ведомства – ИФ).