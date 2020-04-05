"С 1 апреля рейсы приостановила авиакомпания "Победа", с сегодняшнего дня отменены рейсы S7. Таким образом, авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой полностью приостановлено с целью профилактики коронавирусной инфекции", — сказал глава Республики Алтай Олег Хорохордин, которого процитировали в пресс-центре.

По данным правительства, авиакомпания "Победа" приостановила рейсы до 31 мая, авиакомпания S7 — до 23 апреля.

До настоящего времени случаев заражения коронавирусом в Республике Алтай не зафиксировано.