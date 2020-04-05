По официальным данным сайта мэрии Москвы, к утру воскресенья число случаев заболевания коронавирусом составляло 3357. Таким образом, прирост за сутки составил 536 человек.

По данным властей, 194 пациента, перенесших коронавирус, выздоровели, 29 скончались.

Между тем власти города принимают дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что будет выписывать предпринимателям штрафы за нарушение режима повышенной готовности. Руководитель города заявил, что соблюдение работниками московских предприятий дистанции 1,5 метра стало обязанностью, а не рекомендацией.

Кроме того, в субботу стало известно, что размер штрафов за нарушение режима повышенной готовности в Москве индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами составит от 30 тыс. до 1 млн рублей.