"Власти Пхукета пытаются помочь трем российским туристам, которые нашли убежище в местном храме после того, как их рейс в РФ был отменен из-за введения чрезвычайного положения в стране. Аэропорт на острове также закрылся в рамках борьбы с распространением коронавируса", — пишет портал.

Как отмечает Thaiger, 31-летний Алексей, 29-летний Николай и 24-летняя София нашли кров в обветшалом храме, одну из платформ которого они превратили во временную кухню. Денег на жилье у туристов нет.

"Местные жители подарили россиянам несколько палаток, маски для лица и лапшу быстрого приготовления. Туристы были проверены на коронавирус, результаты отрицательные. Власти Пхукета в поисках нормального жилья для них", — пишет портал.

Как отмечает Thaiger, на Пхукете могут находиться 200-300 иностранных туристов (а по некоторым данным 600-800), которые застряли на острове после закрытия международного аэропорта. Отели на Пхукете не принимают новых гостей.