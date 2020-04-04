"В соответствии с решением региональных властей о временном ограничении авиасообщения и общим падением спроса на авиационные перевозки в период с 3 апреля по 1 мая авиакомпания "Россия" приостанавливает выполнение рейсов по следующим направлениям: Москва — Хабаровск — Москва (SU6287, SU6288, SU6297, SU6298); Москва — Южно-Сахалинск — Москва (SU6283, SU6284); Москва — Владивосток — Москва (SU6281, SU6282); Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва (SU6285, SU6286)", — говорится в сообщении компании.

Накануне о сокращении рейсов в эти четыре города с 6 по 12 апреля сообщал "Аэрофлот".