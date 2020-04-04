"Посольство продолжает заниматься организацией чартерного рейса для наших сограждан, которые хотят вернуться в США. На данный момент мы ожидаем отправления в середине недели из Москвы. Рейс может быть прямым в США или с пересадкой в одной из европейских столиц", — написала на своей странице в твиттере представитель посольства.

Она отметила, что дипмиссия "активно работает с авиакомпаниями и правительством России, чтобы получить необходимые разрешения для возможного чартерного рейса". По ее словам, это может быть последней возможностью покинуть РФ для тех, кто не собирается оставаться в стране на длительный срок.

Ребекка Росс призвала граждан США, желающих вернуться на родину связаться с посольством. "Чтобы обеспечить достаточное количество мест, нам нужно точное количество людей, которые будут на чартерном рейсе", — пояснила она.

Ранее на 3 апреля были запланированы рейсы "Аэрофлота" по маршруту Москва — Нью-Йорк и Нью-Йорк — Москва, однако они были отменены.