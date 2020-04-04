Как сообщила Голикова на брифинге в субботу, график прилета граждан РФ, которые пока не смогли вернуться на родину, начнет формироваться с понедельника, 6 апреля.

"И мы постепенно будем возвращаться к полетам. Команда на продолжение вывоза граждан РФ из-за рубежа может быть дана уже в понедельник", — сказала она.

Голикова добавила, что власти РФ взяли тайм-аут на формирование вывозных бортов для граждан России за рубежом, чтобы определить, кого, как и куда будут вывозить, и где граждане будут проходить 14-дневный карантин.

"Приезд в РФ из-за рубежа новых граждан может вызвать новую волну распространения коронавируса в России. Мы своих не бросаем, но важно не получить еще одну волну коронавируса в России", — отметила она.