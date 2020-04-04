"Посольство подготовило сертификат для тех, кто в связи с временным приостановлением с 4 апреля международных авиарейсов по вывозу российских граждан на родину, решит переехать из Мадрида в другие регионы страны. Он содержит просьбу к местным компетентным органам не препятствовать передвижению граждан России, следующим к месту проживания в Испании. Сертификат следует распечатать или скачать на телефон", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Россия с полуночи субботы приостанавила авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину из-за границы "в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории РФ".