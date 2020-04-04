"В связи с решением российских властей полностью остановить международное авиасообщение с полуночи 4 апреля, авиакомпания "Уральские авиалинии" вынуждена отменить рейс Тривандрум — Екатеринбург 4 апреля, организованный специально для вывоза российских туристов", — говорится в сообщении.

Пассажирам, ожидающим вылета в Россию, необходимо связаться с посольством РФ в Индии.

"Нам очень жаль, что мы не смогли вернуть наших пассажиров домой", — отмечает авиакомпания.

"Уральские авиалинии" 4 апреля планировали начать вывоз россиян, которые не могли вернуться из Индии из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Было согласовано четыре рейса: U6-3614 Тривандрум — Екатеринбург 4 апреля; U6-3616 Ченнай — Екатеринбург 5 апреля, U6-3610 Гоа — Екатеринбург 6 апреля и U6-3612 Калькутта — Екатеринбург 8 апреля.

Вечером 3 апреля стало известно, что Россия с полуночи 4 апреля временно приостанавливает авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину "для максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории РФ.