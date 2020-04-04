Запрет уже вступил в силу в субботу, он будет действовать до конца дня 6 апреля. Эта мера вводится властями, чтобы выиграть время в борьбе с распространением вируса, а также противодействовать его ввозу из-за границы. Самолеты с гуманитарной помощью, а также военные и медицинские Таиланд принимать будет.

В Таиланде выявили почти 2 тыс. случаев заражения, 19 человек скончались. С 3 апреля в стране ввели комендантский час, который действует с 22:00 до 04:00.

Ранее власти популярного у туристов острова Пхукет распорядились закрыть с 4 апреля все отели. Те гостиницы, где на данный момент проживают туристы, остаются открытыми, но принимать новых постояльцев не могут. Отели должны закрыться, как только последний гость покинет их.

Пхукет также с понедельника закрылся для въезда с суши и моря на ближайший месяц, с 10 апреля вступит в силу запрет на авиасообщение с островом.