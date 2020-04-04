"Оперативным штабом по предупреждению распространения вируса было принято решение временно полностью ограничить международное авиасообщение. В связи с этим с 4 апреля S7 Airlines вынуждена временно приостановить выполнение рейсов для вывоза путешественников из Таиланда, Вьетнама, Японии", — говорится в сообщении компании.

Пассажирам, ожидающим вылет в Россию, необходимо заполнить специальную форму "Регистрация российских граждан, находящихся за рубежом" на едином портале gosuslugi.ru, напоминает перевозчик. На основе этих данных российскими властями будет сформирован график вывоза на территорию России в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки.