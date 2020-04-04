"По нашим данным, на территории США осталось более двух тысяч российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам", — сказал он журналистам.

Россия с полуночи субботы приостанавила авиарейсы, организуемые для вывоза россиян на родину из-за границы "в целях максимальной защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории РФ".

Вечером 3 апреля рейсом авиакомпании "Аэрофлот" Нью-Йорк — Москва не смогли воспользоваться как минимум 250 россиян. В свою очередь граждане США не смогли вернуться в Нью-Йорк.