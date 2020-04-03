"В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории РФ с 00:00 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", — говорится в сообщении штаба.

"Чтобы возобновить работу по вывозу россиян, находящихся за рубежом и желающих выехать в РФ, гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Форма будет доступна с 00:00 4 апреля. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию РФ в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки", — сказано в сообщении.

Гражданам, представшим сведения о себе, также будет оказана "необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей".

"Правительство РФ выделило министерству иностранных дел 500 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств. Также, при необходимости, нашим гражданам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом. Информация о дальнейшем графике вывоза наших граждан будет представлена оперативным штабом в понедельник", — отмечается в сообщении.

О том, что с пятницы на субботу РФ приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, ранее в пятницу сообщали источники "Интерфакса". Собеседник в одной из крупных авиакомпаний говорил, что Росавиация разослала соответствующую телеграмму. Росавиация это пока не комментировала.

С 31 марта РФ решила сократить число рейсов, организуемых для вывоза россиян из зарубежных стран и отправки на родину иностранцев. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснял министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В Росавиации уточняли, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт Шереметьево в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ — не более 200 человек в сутки.