"Аэрофлот временно сокращает частоту полетов на внутренних линиях. Изменения связаны с существенным сокращением спроса на внутренние авиаперевозки ввиду принятых ограничений на передвижение граждан", — говорится в сообщении компании.

Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые, отмечает перевозчик.

"Перевозки в четыре города Дальнего Востока — Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск — наряду с "Аэрофлотом" сокращает его дочерняя авиакомпания "Россия", — говорится в сообщении.