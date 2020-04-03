"S7 Airlines получила телеграмму об отзыве разрешений на выполнение чартерных рейсов 4 апреля по маршрутам Владивосток — Бангкок — Владивосток и Иркутск — Бангкок — Иркутск. Путешественникам, ожидающим вылета в Россию, рекомендуем оперативно связаться с посольством РФ в Таиланде и оставить необходимые данные о себе", — говорится в сообщении.

"Информация по другим чартерным рейсам, запланированным к выполнению, пока в авиакомпанию не поступала", — отметили в компании.

Ранее источники "Интерфакса" сообщили, что в ночь с пятницы на субботу РФ приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину. "Интерфакс" направил запрос в Росавиацию.

С 31 марта РФ решила сократить число рейсов, организуемых для вывоза россиян из зарубежных стран и отправки на родину иностранцев. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснял министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В Росавиации уточняли, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт "Шереметьево" в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ — не более 200 человек в сутки.