"С 3 апреля включительно власти Камбоджи приняли решение продлить туристические визы всем иностранным гостям, которые не могут вернуться на родину в связи с текущей ситуацией, до появления возможности покинуть территорию королевства. Отдельно отмечаем, что штрафы за просрочку визы взиматься не будут", — говорится в сообщении дипмиссии.



По состоянию на 3 апреля в Камбодже зарегистрировано 114 случаев коронавируса.