Больше всего иностранных гостей приехало из Великобритании – 907,3 тыс. человек, это на 2,4% больше по сравнению с февралем прошлого года. На втором месте Франция (580,1 тыс. туристов, плюс 2,3%), замыкает тройку Германия (542,49 тыс., минус 1%). Далее следуют страны Северной Европы, откуда приехало 393,4 тыс. туристов. Из других европейских стран прибыло 368,7 тыс. человек.

Турпоток из России в феврале снизился на 6,9%, до 46,5 тыс. человек.

Наибольший рост турпотока в Испанию в феврале заметен из стран Америки (кроме США) – на 14,9%. Также выросло число гостей из Португалии (плюс 21,1%), Нидерландов (плюс 19,4%) и Бельгии (плюс 8,1%).

Заметно снизилось число путешественников из США (минус 8,1%), России (минус 6,9%), Италии (минус 5,5%).

Чаще всего в феврале туристы посещали Канарские острова (доля 26,5%), Каталонию (21,8%) и Андалусию (14,1%). При этом турпоток в Каталонию снизился на 6,4% и составил 964,7 тыс. человек. Больше всего иностранных гостей посетили Канары – почти 1,2 млн человек. На 15% вырос турпоток в Валенсию (528,4 тыс.), немного меньше путешественников побывали в Мадриде – 518,3 тысячи.

В январе-феврале Испанию посетили 8,6 млн иностранных туристов, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Турпоток из России за два месяца снизился на 5%, до 110,7 тыс. человек.