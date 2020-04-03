"Должны были вылететь 250 человек. На данный момент наша основная задача — успеть оповестить всех граждан об отмене рейса, чтобы они в тяжелой эпидемиологической ситуации лишний раз не осуществляли поездки в аэропорт" — сказал представитель Генконсульства РФ.

Топольский уточнил, что ранее авиакомпания "Аэрофлот" уже оповестила граждан в автоматическом режиме, задача российских дипломатов — довести эту информацию лично.

"К гражданам обращаемся с просьбой сохранять спокойствие и ожидать дальнейшей информации", — отметил он.

Топольский также рассказал, что дополнительную помощь россияне могут получить от Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС).

По его словам, есть русскоязычные американцы, которые готовы разместить у себя тех, кто не смог вылететь в Москву.

"Я лично знаю о нескольких таких случаях, их число растет", — сказал он.

Ранее стало известно, что рейс "Аэрофлота" по маршруту Нью-Йорк — Москва, планировавшийся на 3 апреля, отменен.