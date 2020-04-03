"Столкновение произошло возле необитаемого венесуэльского острова Тортуга, где круизный лайнер дрейфовал с одним включенным двигателем. Как заявил его капитан, вооруженное судно береговой охраны Венесуэлы GC-23 Naiguata подошло к лайнеру и приказало ему следовать в порт Пуэрто-Морено на крупнейшем острове страны Маргарита. Однако поскольку это предполагало отклонение от запланированного круизного маршрута, капитан направил запрос судовладельцу", — пишет издание.

После этого, по его заявлению, корабль Венесуэлы несколько раз предупредительно выстрелил в воздух, а затем пошел на таран со стороны правого борта, пытаясь заставить лайнер свернуть в требуемом направлении. Однако корпус экспедиционное судно специально укреплен для прохода через айсберги, из-за чего после нескольких ударов корабль получил пробоину и вскоре затонул. Круизный лайнер получил минимальные повреждения и отправился в порт острова Кюрасао.

Экипаж был спасен другим венесуэльским судном.

"Венесуэльские военные в своем заявлении назвали действия круизного лайнера "актом агрессии и пиратства". Также они охарактеризовали их как "трусливые и преступные", так как экипаж не помог спастись венесуэльским военным, что нарушает международные правила спасения жизни на море. Позже правительство Венесуэлы завило, что судно перевозило наемников для нападения на ее военные базы", — сообщает издание.

Круизный лайнер Resolute компании Columbia Cruises Services водоизмещением 8,4 тыс. тонн вмещает около 150 пассажиров. Судно Naiguata имело длину 80 м и водоизмещение 1,5 тыс. тонн.