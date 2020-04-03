О том, что компания сменит название, стало известно после того, как банк приобрел 99,99% ее акций у американского страховщика Liberty Mutual Group в феврале 2020 года.

Под "крылом" Совкомбанка страховщик планирует расширить географическое присутствие, повысить эффективность и масштабировать бизнес "в том числе за счет интеграции части бизнес-процессов и проектов с банком", поясняется в сообщении.

"Мы намерены увеличить долю на рынке, предложив клиентам комплексные программы различных страховых и финансовых услуг компаний группы Совкомбанка. При этом, учитывая сильные позиции группы на рынке автокредитования и автолизинга, мы ставим перед собой цель нарастить портфель по моторным видам страхования", — говорится в сообщении страховой компании.

Все обязательства по полисам и договорам страхования, агентским договорам, соглашениям о сотрудничестве, депозитным договорам, а также по иным формам договоров и соглашений, заключенных от имени СК "Либерти страхование", остаются в силе и продолжают исполняться в полном объеме и на прежних условиях, отмечает страховщик.

По данным СК "Совкомбанк страхование", премии компании за 2019 год составили 5,2 млрд рублей, что на 8% выше по сравнению с 2018 годом, выплаты — 2,5 млрд рублей, коэффициент убыточности по всем видам страхования — 46,7%. По данным ЦБ РФ за 2019 год, компания занимала 37-е место по объему премий среди российских страховщиков.

Совкомбанк — частный универсальный банк федерального масштаба с совокупными активами 1 трлн рублей. По итогам 2019 года занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

По данным единого федерального реестра, в "Либерти Страхование" получили финансовое обеспечение 74 туроператора.