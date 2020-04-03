"Мы предлагаем перенос туров в Анталью и Даламан на более поздние даты заездов без доплат. Аннулированные заявки можно восстановить и пересчитать. Важным условием является сохранение первичных параметров тура: отель, тип размещения, тип номера, количество ночей, тип питания и количество туристов. Кроме того, это акция, и она действует до 30 апреля только для заявок с датой бронирования до 25 марта", — рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Как отметили в "Интуристе", все заявки на заезды в Турцию с 21 мая теперь можно перебронировать на любую другую дату до окончания полетной программы без доплат. Туры с заездами с 1 марта по 20 мая можно перебронировать по той же стоимости на осень, на даты с 12 октября. "Что касается аннулированных заявок, то в рамках акции их можно восстановить по прежней стоимости на другие даты. Тем туристам, которые уже перебронировали туры с доплатами, пересчитают стоимость поездки в сторону уменьшения", — подчеркнули в компании.

В пресс-службе туроператора TEZ Tour рассказали, что прорабатывают условия переноса туров с принимающими компаниями. "Мы делаем все возможное, чтобы клиенты сохранили свой отдых, и в условиях ограничения полетов в зарубежные страны предлагаем перенести даты туров с максимальным сохранением изначальной цены, условий тура и скидок, в том числе по акциям раннего бронирования", — рассказали в компании.

В TEZ Tour добавили, что в настоящее время подобные условия предлагаются по переносу туров в Турцию и Испанию, но в ближайшее время список стран будет расширен.