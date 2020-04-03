"До 1 июня отельеры, санатории не работают, не принимают туристов, это серьезная для них проблема. Мы прогнозируем, что после снятия всех ограничений поток будет восстанавливаться медленно. Скорее всего, это будут самостоятельные туристы, которые будут выезжать в туры выходного дня. Учитывая то, что это такой серьезный финансовый кризис, я не думаю, что все сразу отправятся куда-то отдыхать", — сказала Туканова.

По ее словам, в отрасли на данный момент главной задачей является сохранение "того, что есть" и восстановление прежнего режима работы.

Основой поток туристов в Свердловской области — деловые, командировочные. Они, по словам эксперта, составляют порядка 75% загрузки мест проживания в год.

"Не думаю, что этот поток тоже очень быстро восстановится, потому что те крупные, масштабные события, которые планировались в регионе, привлекающие деловых туристов, отменены или перенесены на более поздний срок", — подчеркнула Туканова.

Как сообщалось ранее, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в Свердловской области до 1 июня приостанавливается "бронирование, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, областного и местного значения".