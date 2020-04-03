"Срочно! Вниманию граждан России! Согласно имеющейся информации, решением "Росавиации" рейс "Аэрофлота" по маршруту Нью-Йорк — Москва, запланированный на 3 апреля, отменен", — говорится в сообщении генконсульства, опубликованном на его странице в "Фейсбуке".

Ранее на этой неделе сообщалось, что российские дипломаты составляют списки граждан РФ, желающих улететь из США 3 апреля. Правом приоритетной посадки, как отмечалось, могли воспользоваться пассажиры, оформившие билеты на отмененный рейс 30 марта.

Со ссылкой на информацию, размещённую на сайте авиакомпании "Аэрофлот" сообщалось, что вылет рейса SU103 Нью-Йорк-Москва планируется 3 апреля в 19:20.