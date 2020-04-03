"В настоящее время в Сочи находятся порядка 8 тыс. туристов", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе городской администрации в пятницу.

Между тем, в конце прошлой недели на курорте насчитывалось около 52 тыс. отдыхающих.

Представитель городских властей отметил, что те туристы, которые приобрели путевки на длительный отдых в Сочи, продолжают отдыхать.

"Часть туристов приобрела путевки по системе длительного пребывания. Некоторые будут находится на курорте до июня", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, из-за угрозы распространения коронавируса в Сочи введен карантин. Заселение в гостиницы и санатории запрещено, все туристические объекты и места массового пребывания закрыты.

В настоящее время в инфекционной больнице Сочи находятся 10 человек с COVID-19. Все они заразились коронавирусом за рубежом. Их состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.