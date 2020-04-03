"В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов", — говорится в заявлении аэропорта.

Вместе с тем аэропорт сообщил, что продолжит работу в круглосуточном режиме "и пока не планирует ограничивать полеты в ночное время".

В Домодедово единый пассажирский терминал, состоящий из нескольких галерей.

Ранее сообщалось, что Шереметьево на фоне падения рынка закрыл три из пяти своих пассажирских терминалов.

Домодедово — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. В феврале 2020 г. он обслужил 1,9 млн человек, что на 16% больше, чем годом ранее. Крупнейшими базовыми авиакомпаниями "Домодедово" являются S7, "Уральские авиалинии", Red Wings. В феврале-марте они сообщали об отмене международных рейсов в связи с пандемией COVID-19.