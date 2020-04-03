"Все вывозные рейсы будут отменены с субботы", — сказал собеседник агентства, уточнив, что соответствующую телеграмму разослала Росавиация.

Еще один источник в отрасли подтвердил информацию о полной приостановке международных полетов с субботы.

"Интерфакс" направил запрос в Росавиацию.

Ранее в пятницу пассажиры "Аэрофлота" жаловались в соцсетях, что непосредственно перед вылетом из Шереметьево в Нью-Йорк экипаж сообщил об отмене рейса. Позднее отмену рейса подтвердили и в генконсульстве России в Нью-Йорке.

Как сообщалось, со вторника РФ решила сократить число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснял министр транспорта РФ Евгений Дитрих. В Росавиации уточнили, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт "Шереметьево" в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ — не более 200 человек в сутки.