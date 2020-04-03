Он отметил, что у московских властей были планы ввести пропускной режим в городе, судя по тому, как в прошлые выходные большое количество людей "решили расслабиться".

"Но ситуация изменилась, и на этой неделе граждане ведут себя очень и очень корректно, и выполняют те рекомендации, которые даны были мной, президентом, правительством РФ. Поэтому я не вижу пока необходимости введения жесткого пропускного режима", — сказал Собянин.

Он отметил, что в эту неделю "москвичи проявили редкую дисциплину и самоотдачу".

"Я проезжаю по улицам Москвы, у меня сердце аж кровью обливается, потому что они пустые, просто реально пустые улицы. А с другой стороны меня обнадеживает, что мы такими мерами собьем рост инфекционных заболеваний, а, значит, медицинская система будет способна справиться с наплывом пациентов", — сказал Собянин.